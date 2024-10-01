AZPROMO: Субсидирование в сфере логистики позволит развивать торговлю с Саудовской Аравией

В Баку в ходе 5-го заседания Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия обсуждались перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

В Баку в ходе 5-го заседания Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия обсуждались перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Он сказал, что AZPROMO поощряет развитие торговых связей двух стран: "На Saudi Food Show, состоявшемся в Саудовской Аравии в мае этого года, Азербайджан был представлен единым страновым стендом. Эта традиция продолжится и в следующем году. До конца этого года в Азербайджане будет введено субсидирование в сфере логистики. Нововведение послужит развитию торговых отношений между двумя странами".