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AZPROMO: Страны ОТГ должны увеличить экспорт и взаимные инвестиции

AZPROMO: Страны ОТГ должны увеличить экспорт и взаимные инвестиции Страны Организации тюркских государств (ОТГ) должны увеличить экспорт и взаимные инвестиции, используя возможности Союза торгово-промышленных палат тюркских государств.
Бизнес
26 декабря 2024 г. 13:08
AZPROMO: Страны ОТГ должны увеличить экспорт и взаимные инвестиции

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) должны увеличить экспорт и взаимные инвестиции, используя возможности Союза торгово-промышленных палат тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на Генассамблее организации в Баку.

"Деятельность Союза заслуживает похвалы. Через эту платформу мы можем осуществлять взаимные инвестиции. Тюркский инвестиционный фонд также предоставляет возможность участвовать в существующих проектах", - отметил он.

Абдуллаев проинформировал участников мероприятия о деятельности AZPROMO. По его словам, основной целью Агентства является увеличение ненефтегазового экспорта.

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Версия на азербайджанском языке AZPROMO: TDT ölkələri ixracı və qarşılıqlı investisiyaları artırmalıdır

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