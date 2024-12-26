AZPROMO: Страны ОТГ должны увеличить экспорт и взаимные инвестиции

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) должны увеличить экспорт и взаимные инвестиции, используя возможности Союза торгово-промышленных палат тюркских государств.

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) должны увеличить экспорт и взаимные инвестиции, используя возможности Союза торгово-промышленных палат тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на Генассамблее организации в Баку.

"Деятельность Союза заслуживает похвалы. Через эту платформу мы можем осуществлять взаимные инвестиции. Тюркский инвестиционный фонд также предоставляет возможность участвовать в существующих проектах", - отметил он.

Абдуллаев проинформировал участников мероприятия о деятельности AZPROMO. По его словам, основной целью Агентства является увеличение ненефтегазового экспорта.