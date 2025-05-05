AZPROMO: Сотрудничество Азербайджана и Беларуси сулит продуктивные перспективы

AZPROMO: Сотрудничество Азербайджана и Беларуси сулит продуктивные перспективы

Сотрудничество Азербайджана и Беларуси сулит продуктивные перспективы в промышленной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев на Азербайджано-белорусском бизнес форуме в Баку.

Абдуллаев отметил, что торговые отношения между Азербайджаном и Беларусью многогранны и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества в сферах инвестиций и торговли.

"В первом квартале этого года торговый оборот между странами превысил $101 млн, экспорт Азербайджана в Беларусь вырос на 82% и достиг $17 млн", - сказал он.

Глава AZPROMO также подчеркнул, что последовательная реализация мероприятий, предусмотренных в дорожной карте на 2024-2025 годы, уже дала заметные результаты в укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Стороны заинтересованы в увеличении экспорта. Особо хочу отметить, что в Беларуси функционирует Торговый дом Азербайджана, который активно участвует в продвижении алкогольных напитков азербайджанского производства, в том числе вин", - добавил он.