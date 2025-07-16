О нас

AZPROMO: Ряд отечественных товаров имеет высокий экспортный потенциал для вьетнамского рынка

AZPROMO: Ряд отечественных товаров имеет высокий экспортный потенциал для вьетнамского рынка Определены товары с высоким экспортным потенциалом из Азербайджана для вьетнамского рынка.
Бизнес
16 июля 2025 г. 17:45
AZPROMO: Ряд отечественных товаров имеет высокий экспортный потенциал для вьетнамского рынка

Некоторые азербайджанские товары имеют высокий экспортный потенциал для вьетнамского рынка.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на первом заседании Совместного азербайджано-вьетнамского делового совета и бизнес-форуме в Ханое.

По его словам, среди перспективных экспортных позиций – хлопковое волокно, первичный полиэтилен, необработанный алюминий и его сплавы, шоколад и шоколадные изделия, а также алкогольная продукция.

Абдуллаев отметил, что мероприятие в Ханое, организованное Национальной ассоциацией предпринимателей Вьетнама (VINEN), способствует объединению представителей бизнес-кругов и налаживанию связей: "В форуме участвуют более 20 представителей из Азербайджана, в том числе около 10 компаний, представляющих текстильную и пищевую промышленность, производство напитков, алюминия и полуфабрикатов, логистику, транспорт и сталелитейный сектор".

Это свидетельствует об интересе Азербайджана к отраслевому сотрудничеству и расширению деловых связей с вьетнамскими партнерами, заключил исполнительный директор.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AZPROMO: Azərbaycandan Vyetnama ixrac potensialı olan məhsullar müəyyənləşib

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi