AZPROMO: Ряд отечественных товаров имеет высокий экспортный потенциал для вьетнамского рынка

Определены товары с высоким экспортным потенциалом из Азербайджана для вьетнамского рынка.

Некоторые азербайджанские товары имеют высокий экспортный потенциал для вьетнамского рынка.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на первом заседании Совместного азербайджано-вьетнамского делового совета и бизнес-форуме в Ханое.

По его словам, среди перспективных экспортных позиций – хлопковое волокно, первичный полиэтилен, необработанный алюминий и его сплавы, шоколад и шоколадные изделия, а также алкогольная продукция.

Абдуллаев отметил, что мероприятие в Ханое, организованное Национальной ассоциацией предпринимателей Вьетнама (VINEN), способствует объединению представителей бизнес-кругов и налаживанию связей: "В форуме участвуют более 20 представителей из Азербайджана, в том числе около 10 компаний, представляющих текстильную и пищевую промышленность, производство напитков, алюминия и полуфабрикатов, логистику, транспорт и сталелитейный сектор".

Это свидетельствует об интересе Азербайджана к отраслевому сотрудничеству и расширению деловых связей с вьетнамскими партнерами, заключил исполнительный директор.