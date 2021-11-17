О нас
Report Georgia
Аудио новости

AZPROMO: Российским компаниям представят конкретные проекты

AZPROMO: Российским компаниям представят конкретные проекты Визит российских предпринимателей в Азербайджан будет способствовать расширению экономических отношений между странами.
Бизнес
17 ноября 2021 г. 13:11
AZPROMO: Российским компаниям представят конкретные проекты

Визит российских предпринимателей в Азербайджан будет способствовать расширению экономических отношений между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности президента Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Азербайджана Юсиф Абдуллаев на мероприятии на тему "Умный город" в Баку с участием российской деловой миссии.

"Это вторая бизнес-миссия из России в Азербайджан. 23 июля этого года был организован визит в Азербайджан представителей более 10 российских компаний. На сегодняшнюю миссию прибыли представители более 30 компаний. В целом, в мероприятии принимают участие более 60 компаний с обеих сторон. Это ключевой показатель развития двусторонних отношений по широкому спектру направлений. На этот раз миссия была посвящена очень важной сфере - цифровизации.

В Азербайджане проводится широкомасштабная работа в области цифровизации, и реализация подобной миссии очень важна для обеих стран. Миссия продолжится в течение двух дней. В то же время будет продемонстрирован инвестиционный потенциал освобожденных от оккупации территорий и более 10 инвестиционных проектов. Российские компании будут проинформированы о конкретных проектах. Обе эти миссии будут способствовать расширению связей", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AZPROMO: “Rusiya şirkətlərinə konkret layihələr təqdim olunacaq”

Экслюзивные новости

Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
17 ноября 2021 г. 14:04
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором еда или тепло
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором "еда или тепло"
17 ноября 2021 г. 12:07
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
17 ноября 2021 г. 09:20
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
16 ноября 2021 г. 18:16
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
16 ноября 2021 г. 17:00
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
15 ноября 2021 г. 14:58
Вице-президент BP: По бурению на Шафаг-Асиман решения пока нет
Вице-президент BP: По бурению на "Шафаг-Асиман" решения пока нет
15 ноября 2021 г. 13:51
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
15 ноября 2021 г. 13:08
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
15 ноября 2021 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi