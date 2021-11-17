AZPROMO: Российским компаниям представят конкретные проекты

Визит российских предпринимателей в Азербайджан будет способствовать расширению экономических отношений между странами.

Визит российских предпринимателей в Азербайджан будет способствовать расширению экономических отношений между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности президента Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Азербайджана Юсиф Абдуллаев на мероприятии на тему "Умный город" в Баку с участием российской деловой миссии.

"Это вторая бизнес-миссия из России в Азербайджан. 23 июля этого года был организован визит в Азербайджан представителей более 10 российских компаний. На сегодняшнюю миссию прибыли представители более 30 компаний. В целом, в мероприятии принимают участие более 60 компаний с обеих сторон. Это ключевой показатель развития двусторонних отношений по широкому спектру направлений. На этот раз миссия была посвящена очень важной сфере - цифровизации.

В Азербайджане проводится широкомасштабная работа в области цифровизации, и реализация подобной миссии очень важна для обеих стран. Миссия продолжится в течение двух дней. В то же время будет продемонстрирован инвестиционный потенциал освобожденных от оккупации территорий и более 10 инвестиционных проектов. Российские компании будут проинформированы о конкретных проектах. Обе эти миссии будут способствовать расширению связей", - отметил он.