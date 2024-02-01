AZPROMO проведет мероприятие Investment Roadshow в Японии

Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) проведет 5-6 марта мероприятие Investment Roadshow в Токио.

Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) проведет 5-6 марта мероприятие Investment Roadshow в Токио.

Как сообщает Report, целью мероприятия является стимулирование экспорта ненефтяной продукции Азербайджана.

Мероприятие состоится в конференц-зале одного из 5-звездочных отелей, в рамках мероприятия пройдут встречи в формате B2B.

На Investment Roadshow будет представлена информация об основных макроэкономических показателях, ненефтяном экспорте и инвестиционном потенциале Азербайджана.