О нас

AZPROMO проведет мероприятие Investment Roadshow в Японии

AZPROMO проведет мероприятие Investment Roadshow в Японии Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) проведет 5-6 марта мероприятие Investment Roadshow в Токио.
Бизнес
1 февраля 2024 г. 09:47
AZPROMO проведет мероприятие Investment Roadshow в Японии

Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) проведет 5-6 марта мероприятие Investment Roadshow в Токио.

Как сообщает Report, целью мероприятия является стимулирование экспорта ненефтяной продукции Азербайджана.

Мероприятие состоится в конференц-зале одного из 5-звездочных отелей, в рамках мероприятия пройдут встречи в формате B2B.

На Investment Roadshow будет представлена информация об основных макроэкономических показателях, ненефтяном экспорте и инвестиционном потенциале Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AZPROMO Yaponiyada "İnvestment Roadshow" tədbiri keçirəcək

Экслюзивные новости

Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
29 января 2024 г. 12:38
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi