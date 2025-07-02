​​​​​​​AZPROMO призывает к разработке новых инструментов логистической поддержки для МСБ

Для расширения экспортного потенциала малого и среднего бизнеса (МСБ) необходимо внедрение новых механизмов логистической поддержки.

Для расширения экспортного потенциала малого и среднего бизнеса (МСБ) необходимо внедрение новых механизмов логистической поддержки.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на VI Бизнес-форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

По его словам, для диверсификации сотрудничества в регионе ОЭС следует сосредоточить внимание на углублении торговых связей. Так, по данным на январь, экспорт Азербайджана в страны ОЭС превысил $1,5 млрд, при этом сохраняется значительный потенциал для роста, включая развитие производства с высокой добавленной стоимостью и создание устойчивых цепочек поставок.

Абдуллаев также отметил важность трансграничных инвестиций в области возобновляемой энергетики, цифровых технологий, инфраструктуры и агробизнеса. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено поддержке МСБ как ключевому элементу инклюзивного развития.

"Мы должны помочь малому и среднему бизнесу выйти на новые рынки и освоить цифровые инструменты. К примеру, стоит поощрять создание новых логистических решений в качестве механизма поддержки экспорта", - подчеркнул глава AZPROMO.