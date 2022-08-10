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AZPROMO: Предусмотрено обслуживание инвесторов по принципу "Единого окна"

AZPROMO: Предусмотрено обслуживание инвесторов по принципу "Единого окна" В Азербайджане предусмотрено обслуживание инвесторов по принципу "Единого окна".
Бизнес
10 августа 2022 г. 12:17
AZPROMO: Предусмотрено обслуживание инвесторов по принципу Единого окна

В Азербайджане предусмотрено обслуживание инвесторов по принципу "Единого окна".

Об этом Report сообщил глава Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, цель состоит в стимулировании притока иностранных инвестиций в страну.

Ю.Абдуллаев отметил, что в 2012-2021 годах в ненефтяной сектор Азербайджана было вложено прямых иностранных инвестиций в размере более 10 млрд долларов США: "Это 10-летний показатель, мы считаем, что прямые иностранные вложения будут расти как в 2022 году, так и в последующие годы. В нашей стратегии по продвижению иностранных инвестиций предусмотрены определенные цифры. Эти цифры распределены по годам, всегда возможны корректировки. Также могут появиться различные проекты".

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Версия на азербайджанском языке AZPROMO: "İnvestorlara "vahid pəncərə" prinsipi ilə xidmət göstəriləcək"

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