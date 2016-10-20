Миссия Azpromo отправится с визитом в Дубай

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Мы приняли решение организовать торговую миссию в Дубай к концу ноября". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Руфат Мамедов в своем выступлении на бизнес-форуме Азербайджан-ОАЭ.

Посол ОАО в Азербайджане Мухаммед Ахмед Хамель Аль Губаиси отметил, что Баку имеет важное значение с позиции торговых связей с Дубаем: "Хотя вы не готовы к экспорту полностью, нам хотелось продолжить торговое сотрудничество с вами. Азербайджанские товары будут использоваться не только в Дубае, но и во многих странах мира".

Р.Мамедов добавил, что бизнесмены из ОАЭ проявляют интерес больше к сфере производству сельскохозяйственных, продовольственных товаров и соков в Азербайджане.

По его словам, арабские инвесторы видят Азербайджан в качестве регионального хаба: "Мы заинтересованы в расширении связей с ОАЭ".