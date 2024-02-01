AZPROMO организует покупательскую миссию в Южную Корею

Министерство экономики Азербайджана объявляет о приеме заявок экспортеров для участия в покупательской миссии в Южной Корее, которая будет организована 11-16 марта Агентством по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, максимальное число экспортеров не должно превышать 15 человек.
Целевыми продуктами для покупательской миссии являются продукты питания, напитки и промышленные товары.
Экспортеры, которые примут участие в миссии, будут выбраны на основе конкурса, организованного AZPROMO.