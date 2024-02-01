О нас

AZPROMO организует покупательскую миссию в Южную Корею

AZPROMO организует покупательскую миссию в Южную Корею Министерство экономики Азербайджана объявляет о приеме заявок экспортеров для участия в покупательской миссии в Южной Корее, которая будет организована 11-16 марта Агентством по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Бизнес
1 февраля 2024 г. 11:43
AZPROMO организует покупательскую миссию в Южную Корею

Министерство экономики Азербайджана объявляет о приеме заявок экспортеров для участия в покупательской миссии в Южной Корее, которая будет организована 11-16 марта Агентством по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, максимальное число экспортеров не должно превышать 15 человек.

Целевыми продуктами для покупательской миссии являются продукты питания, напитки и промышленные товары.

Экспортеры, которые примут участие в миссии, будут выбраны на основе конкурса, организованного AZPROMO.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarlarının Cənubi Koreyaya alıcı missiyası təşkil olunacaq

Самое важное

Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi