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AZPROMO организует экспортную миссию в Латвию

AZPROMO организует экспортную миссию в Латвию В следующем году Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) организует экспортную миссию в Латвию.
Бизнес
28 ноября 2024 г. 11:33
AZPROMO организует экспортную миссию в Латвию

В следующем году Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) организует экспортную миссию в Латвию.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев на азербайджано-латвийской информационной встрече в Баку.

"В сентябре прошлого года мы приняли участие в выставке продуктов питания Riga Food в Риге, организовали экспортную миссию для поддержки наших компаний. В следующем году мы планируем вновь принять участие в этой выставке и организовать еще одну миссию", - сказал он.

Кроме того, по словам главы AZPROMO, в следующем году в Риге ожидается проведение Азербайджано-латвийского бизнес-форума: "Деловые отношения между двумя странами развиваются, однако, к сожалению, товарооборот между Азербайджаном и Латвией невысок. Подобные мероприятия будут способствовать развитию сотрудничества и увеличению товарооборота".

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Версия на азербайджанском языке AZPROMO Latviyaya ixrac missiyası təşkil etməyi planlaşdırır

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