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AZPROMO обсудило перспективы сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Карса

AZPROMO обсудило перспективы сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Карса В Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялась встреча с делегацией Торгово-промышленной палаты Карса.
Бизнес
29 ноября 2024 г. 10:53
AZPROMO обсудило перспективы сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Карса

В Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялась встреча с делегацией Торгово-промышленной палаты Карса.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества, совместных инициативах и возможностях партнерства.

Была представлена информация о бизнес- и инвестиционных возможностях Азербайджана, особых экономических зонах, освобожденных территориях, а также о возможностях, созданных для иностранных инвесторов.

Стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества и связей в рамках планируемого делового визита в Турцию в первом квартале следующего года.

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Версия на английском языке AZPROMO explores co-op with Kars Chamber of Commerce & Industry
Версия на азербайджанском языке AZPROMO Qars Ticarət və Sənaye Palatası ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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