AZPROMO обсудило перспективы сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Карса

В Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялась встреча с делегацией Торгово-промышленной палаты Карса.

В Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялась встреча с делегацией Торгово-промышленной палаты Карса.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества, совместных инициативах и возможностях партнерства.

Была представлена информация о бизнес- и инвестиционных возможностях Азербайджана, особых экономических зонах, освобожденных территориях, а также о возможностях, созданных для иностранных инвесторов.

Стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества и связей в рамках планируемого делового визита в Турцию в первом квартале следующего года.