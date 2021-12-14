AZPROMO: Объем иностранных инвестиций приблизился к показателям 2019 года

В январе-ноябре этого года ненефтяной экспорт в Азербайджан вырос примерно на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

В январе-ноябре этого года ненефтяной экспорт в Азербайджан вырос примерно на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций при министерстве экономики Юсиф Абдуллаев на азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме в Баку.

По его словам, улучшилась ситуация и в сфере привлечения иностранных инвестиций в страну: “Объем иностранных инвестиций приблизился к показателям 2019 года. С этой точки зрения форум, проводимый сегодня, имеет очень большое значение”.