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AZPROMO: Объем иностранных инвестиций приблизился к показателям 2019 года

AZPROMO: Объем иностранных инвестиций приблизился к показателям 2019 года В январе-ноябре этого года ненефтяной экспорт в Азербайджан вырос примерно на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Бизнес
14 декабря 2021 г. 12:24
AZPROMO: Объем иностранных инвестиций приблизился к показателям 2019 года

В январе-ноябре этого года ненефтяной экспорт в Азербайджан вырос примерно на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций при министерстве экономики Юсиф Абдуллаев на азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме в Баку.

По его словам, улучшилась ситуация и в сфере привлечения иностранных инвестиций в страну: “Объем иностранных инвестиций приблизился к показателям 2019 года. С этой точки зрения форум, проводимый сегодня, имеет очень большое значение”.

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Версия на азербайджанском языке AZPROMO: “Xarici investisiya cəlbi 2019-cu ilin göstəricilərinə yaxınlaşıb”

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