AZPROMO: Необходимо возобновить экспортные миссии в Санкт-Петербург

Необходимо возобновить экспортные миссии из Азербайджана в российский город Санкт-Петербург.

Необходимо возобновить экспортные миссии из Азербайджана в российский город Санкт-Петербург.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на бизнес-форуме "Санкт-Петербург и Азербайджан расширяют горизонты сотрудничества" в Баку.

По его словам, целью является развитие ненефтяного сектора в Азербайджане: "В связи с этим мы в свое время организовали экспортную миссию в Санкт-Петербург. Необходимо обсудить данную деятельность с партнерами и восстановить экспортные миссии азербайджанских компаний до конца года. А до того времени необходимо обсудить развитие отношений".