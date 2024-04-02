О нас

AZPROMO: Необходимо возобновить экспортные миссии в Санкт-Петербург

AZPROMO: Необходимо возобновить экспортные миссии в Санкт-Петербург Необходимо возобновить экспортные миссии из Азербайджана в российский город Санкт-Петербург.
Бизнес
2 апреля 2024 г. 17:01
AZPROMO: Необходимо возобновить экспортные миссии в Санкт-Петербург

Необходимо возобновить экспортные миссии из Азербайджана в российский город Санкт-Петербург.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на бизнес-форуме "Санкт-Петербург и Азербайджан расширяют горизонты сотрудничества" в Баку.

По его словам, целью является развитие ненефтяного сектора в Азербайджане: "В связи с этим мы в свое время организовали экспортную миссию в Санкт-Петербург. Необходимо обсудить данную деятельность с партнерами и восстановить экспортные миссии азербайджанских компаний до конца года. А до того времени необходимо обсудить развитие отношений".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Sank-Peterburqa ixrac missiyalarının bərpası təklif olunur

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi