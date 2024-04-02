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AZPROMO: Необходимо расширить номенклатуру товаров между Азербайджаном и Россией

AZPROMO: Необходимо расширить номенклатуру товаров между Азербайджаном и Россией ​​​​​​​В целях увеличения импортно-экспортных операций между Азербайджаном и Россией необходимо составить перечень для расширения товарной номенклатуры.
Бизнес
2 апреля 2024 г. 17:50
AZPROMO: Необходимо расширить номенклатуру товаров между Азербайджаном и Россией

В целях увеличения импортно-экспортных операций между Азербайджаном и Россией необходимо составить перечень для расширения товарной номенклатуры.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на бизнес-форуме "Санкт-Петербург и Азербайджан расширяют горизонты сотрудничества" в Баку.

"Есть потенциал для увеличения товарооборота между двумя странами, ведется работа по развитию экономических связей. В связи с этим мы планируем принять участие в выставках, проводимых в Казани и Екатеринбурге", - отметил он.

Представитель AZPROMO также сообщил, что для российской делегации, прибывшей в страну для участия в бизнес-форуме, будет организовано посещение "Свободной экономической зоны Алят" и индустриальных парков.

Отметим, что в 2023 году стоимость товарооборота между Азербайджаном и Россией выросла на 17% по сравнению с 2022 годом, почти до 4,5 млрд долларов США.

Азербайджан установил важные экономические и торговые отношения примерно с 80 субъектами России.

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Версия на азербайджанском языке AZPROMO: Azərbaycanla Rusiya arasında mal nomenklaturası genişləndirilməlidir

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