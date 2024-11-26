AZPROMO: Логистические субсидии стимулируют экспорт на новые рынки

Внедрение механизма логистических субсидий, запланированное на 2025 год, станет важным стимулом для расширения экспорта Азербайджана на нетрадиционные рынки.

Как сообщает Report, об этом советник исполнительного директора Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Севиль Яхьяева заявила на "Форуме Туран по электронной коммерции и электронному экспорту" в Баку.

По ее словам, этот механизм поможет диверсифицировать географию экспорта.

"Важно, что механизм предполагает полное покрытие логистических расходов для предпринимателей, осуществляющих экспортную деятельность на освобожденных территориях", - подчеркнула она.

Яхьяева привела данные, согласно которым за первые 10 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и тюркскими государствами составил 6,1 млрд долларов, из которых 3,5 млрд пришлось на экспорт. С 1995 по 2023 год объем инвестиций из этих стран в экономику Азербайджана превысил 16 млрд долларов.

Она также отметила, что существующие соглашения о поощрении и защите инвестиций между Азербайджаном и тюркскими государствами создают прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества.