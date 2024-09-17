AZPROMO: Имеется большой потенциал для экспорта азербайджанской продукции в Ирак

Имеется большой потенциал для экспорта азербайджанской продукции в Ирак, в частности табачных изделий, строительных материалов, алюминия и кондитерских изделий.

Имеется большой потенциал для экспорта азербайджанской продукции в Ирак, в частности табачных изделий, строительных материалов, алюминия и кондитерских изделий.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на Азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку.

"Согласно официальной статистике Ирака, годовая стоимость импорта табачных изделий в эту страну составляет около 300 млн долларов США. Некоторые азербайджанские компании уже экспортируют в эту страну продукцию на сумму около 1 млн долларов, то есть потенциал очень велик", - сказал Абдуллаев.