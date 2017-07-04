AZPROMO и Международный торговый центр подпишут меморандум о взаимопонимании

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Министр экономики Шахин Мустафаев встретился с директором Международного торгового центра Аранчой Гонзалес.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Министр заявил, что в Азербайджане придают особое значение международному опыту в развитии малого и среднего предпринимательства, повышении конкурентоспособности экспорта. Благоприятное экономико-географическое положение и человеческие ресурсы Азербайджана обеспечат выгодное сотрудничество в этом направлении с Международным торговым центром. Кроме того, отмечено значение меморандума о взаимопонимании, которое готовятся подписать Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Международный торговый центр, в развитии отношений.

Директор Международного торгового центра Аранча Гонзалес отметила, что существует большой потенциал для развития двусторонних отношений. По ее мнению, с Азербайджаном возможно сотрудничество по расширению спектра экспортируемой на зарубежные рынки продукции, производимой малыми и средними предпринимателями Азербайджана, а также получению непосредственного доступа на международные платформы электронной торговли (напр. Ebay).