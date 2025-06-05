AZPROMO и Гуандунский комитет CCPIT подписали Меморандум о взаимопонимании

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Гуандунский комитет Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
Как передает Report, церемония подписания состоялась в рамках Азербайджано-китайского форума экономического и торгового сотрудничества.
Меморандум с азербайджанской стороны подписал исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, а с китайской - официальный представитель Гуандунского отделения CCPIT Бай Мингшао.
Документ предусматривает расширение экономического сотрудничества между двумя странами.
Фото: Вугар Ханларов