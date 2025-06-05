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AZPROMO и Гуандунский комитет CCPIT подписали Меморандум о взаимопонимании

AZPROMO и Гуандунский комитет CCPIT подписали Меморандум о взаимопонимании AZPROMO и Гуандунский комитет CCPIT подписали Меморандум о взаимопонимании
Бизнес
5 июня 2025 г. 15:55
AZPROMO и Гуандунский комитет CCPIT подписали Меморандум о взаимопонимании

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Гуандунский комитет Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Как передает Report, церемония подписания состоялась в рамках Азербайджано-китайского форума экономического и торгового сотрудничества.

Меморандум с азербайджанской стороны подписал исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, а с китайской - официальный представитель Гуандунского отделения CCPIT Бай Мингшао.

Документ предусматривает расширение экономического сотрудничества между двумя странами.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоAZPROMO və CCPIT-nin Quandonq Komitəsi Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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