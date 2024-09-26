AZPROMO и Федерация торговых палат ССАГЗ подписали меморандум о взаимопонимании

11:25

Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Федерация торговых палат Совета сотрудничества стран залива (ССАГЗ) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Как сообщает Report, документ подписан на "полях" 2-го экономического форума Азербайджан-ССАГЗ.

Меморандумом включает вопросы сотрудничества между AZPROMO и ССАГЗ для развития экономических связей, содействие взаимной деятельности для развития экономических отношений, поддержку привлечения взаимных инвестиций , организацию экономических форумов, выставок и торговых миссий.