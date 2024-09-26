О нас

AZPROMO и Федерация торговых палат ССАГЗ подписали меморандум о взаимопонимании

AZPROMO и Федерация торговых палат ССАГЗ подписали меморандум о взаимопонимании 11:25
Бизнес
26 сентября 2024 г. 11:39
AZPROMO и Федерация торговых палат ССАГЗ подписали меморандум о взаимопонимании

Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Федерация торговых палат Совета сотрудничества стран залива (ССАГЗ) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Как сообщает Report, документ подписан на "полях" 2-го экономического форума Азербайджан-ССАГЗ.

Меморандумом включает вопросы сотрудничества между AZPROMO и ССАГЗ для развития экономических связей, содействие взаимной деятельности для развития экономических отношений, поддержку привлечения взаимных инвестиций , организацию экономических форумов, выставок и торговых миссий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAZPROMO, Federation of Gulf Cooperation Council Chambers ink MoU
Версия на азербайджанском языке ФотоAZPROMO və KƏŞ Ticarət Palataları Federasiyası Anlaşma Memorandumu imzalayıb

Самое важное

В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi