AZPROMO хочет расширить сотрудничество с SOCAR по продвижению бренда Made in Azerbaijan

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "В этом году правительство Азербайджана организует исследование 50 рынков различных стран".

Как сообщает Report, об этом сказал и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики Юсиф Абдуллаев на пресс-конференции, посвященной проделанной в направлении продвижения бренда Made in Azerbaijan работе и предстоящим задачам.

По его словам, приоритетными странами станут Китай и Россия.

"На АЗС Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Грузии представлены товары под брендом Made in Azerbaijan. Сейчас обсуждаются аналогичные шаги на АЗС SOCAR в других странах", - сказал он.

По словам Ю.Абдулаева, в этом году планируется организовать экспортные миссии в 12 стран и принять участие в 6 международных выставках: "В следующем году мы примем участие в 10 выставках. Количество стран, куда будут организованы экспортные миссии, может достичь 20".