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AZPROMO: За 11 месяцев мы заработали от экспорта вина более 7 млн долларов

AZPROMO: За 11 месяцев мы заработали от экспорта вина более 7 млн долларов По итогам 2023 года Азербайджан экспортирует вина на сумму 8 млн долларов США.
Бизнес
6 декабря 2023 г. 17:53
AZPROMO: За 11 месяцев мы заработали от экспорта вина более 7 млн долларов

По итогам 2023 года Азербайджан экспортирует вина на сумму 8 млн долларов США.

Об этом сообщил Report исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"Общая стоимость экспорта вина за 11 месяцев этого года превысила 7 млн долларов США. Это на 33% больше, чем за тот же период прошлого года. Нашим основным экспортным рынком остается Россия. За 11 месяцев в эту страну было экспортировано вина на сумму более 5 млн долларов США. Считаем, что до конца года в Азербайджан от экспорта вина поступят средства на сумму 8 млн долларов США. Из них 80-85% придется на долю России", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s wine exports to amount to over $8M by year-end: AZPROMO
Версия на азербайджанском языке AZPROMO: "Bu il şərab ixracından 8 milyon dollar gəlir əldə edəcəyik"

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