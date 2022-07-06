AZPROMO: Для деятельности в Карабахе поступило более 1,2 тыс. обращений

13:22

Для осуществления деятельности на освобожденных территориях Азербайджана поступило более 1 200 обращений от предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, выступая сегодня в Баку на специальной сессии Caspian Energy Forum по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

По его словам, заявки принимаются посредством Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA). "Около 400 из этих заявок от иностранных организаций, из которых 100 - турецкие компании", - сказал он, добавив, что хотелось бы видеть больше обращений от турецких компаний.

Торговые связи между нашими странами также неуклонно развиваются, сказал Юсиф Абдуллаев. В 2022 году (за январь-май) объем товарооборота составил 2,45 млрд долларов США, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году экспорт Азербайджана в Турцию вырос на 12% и составил 4,7 млрд долларов США. Турецкие компании до сих пор участвовали в 300 государственных проектах, стоимость которых достигла 17 млрд долларов США, добавил он.