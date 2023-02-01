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AZPROMO: Будет обеспечено регулирование прав на использование бренда Made in Azerbaijan

AZPROMO: Будет обеспечено регулирование прав на использование бренда Made in Azerbaijan С 2023 года будет обеспечено регулирование прав на использование товарного знака Made in Azerbaijan.
Бизнес
1 февраля 2023 г. 17:27
AZPROMO: Будет обеспечено регулирование прав на использование бренда Made in Azerbaijan

С 2023 года будет обеспечено регулирование прав на использование товарного знака Made in Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом заявил советник исполнительного директора Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджылы на II Форуме агробизнеса, проходящем в Баку.

По его словам, основной целью является поощрение предпринимателей, которые соответствуют международным требованиям качества и готовы экспортировать продукцию под брендом Made in Azerbaijan: "Мы преследуем цель продвигать Made in Azerbaijan в качестве признанного знака качества".

T.Гаджылы сообщил, что с целью помощи предпринимателям запланировано создание "Экспортной академии": "Мы уже внедрили "Экспортную академию" в формате пилотного проекта. Здесь будут повышаться знания и навыки в определении экспортной стратегии компаний, продажах, маркетинге и других направлениях по всем звеньям экспорта".

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Версия на азербайджанском языке AZPROMO: "Made in Azerbaijan"dan istifadə hüquqlarının tənzimlənməsi təmin ediləcək”

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