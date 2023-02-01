AZPROMO: Будет обеспечено регулирование прав на использование бренда Made in Azerbaijan

С 2023 года будет обеспечено регулирование прав на использование товарного знака Made in Azerbaijan.

С 2023 года будет обеспечено регулирование прав на использование товарного знака Made in Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом заявил советник исполнительного директора Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджылы на II Форуме агробизнеса, проходящем в Баку.

По его словам, основной целью является поощрение предпринимателей, которые соответствуют международным требованиям качества и готовы экспортировать продукцию под брендом Made in Azerbaijan: "Мы преследуем цель продвигать Made in Azerbaijan в качестве признанного знака качества".

T.Гаджылы сообщил, что с целью помощи предпринимателям запланировано создание "Экспортной академии": "Мы уже внедрили "Экспортную академию" в формате пилотного проекта. Здесь будут повышаться знания и навыки в определении экспортной стратегии компаний, продажах, маркетинге и других направлениях по всем звеньям экспорта".