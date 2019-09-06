​AZPROMO: Азербайджан планирует открыть Торговый дом в Пакистане

Азербайджан заинтересован в открытии Торгового дома в пакистанском Лахоре.

Об этом Reportсообщил исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, сейчас идет работа в этом направлении.

Торговые дома Азербайджана уже действуют Беларуси, Латвии, Польше, России, Китае (в городе Лучжоу), ОАЭ и Украине. Первый Торговый дом открылся в 2017 году в Беларуси.

Отметим, что общий товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном в январе-июле текущего года составил 9 030,58 тыс. долларов, что на 2 028,64 тыс. долларов или на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.