AZPROMO: Азербайджан заинтересован в создании совместных предприятий с Вьетнамом

Азербайджан готов содействовать созданию совместных предприятий с Вьетнамом и развитию сотрудничества между предпринимателями двух стран.

Азербайджан готов содействовать созданию совместных предприятий с Вьетнамом и развитию сотрудничества между предпринимателями двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на заседании Азербайджано-вьетнамского делового совета и бизнес-форуме в Ханое.

По его словам, особый интерес представляет текстильная отрасль. Уже организованы виртуальные встречи между азербайджанскими и вьетнамскими компаниями по вопросам экспорта хлопковой продукции и возможного сотрудничества. Компании обменялись каталогами и начали оценивать торговые перспективы.

Абдуллаев отметил, что AZPROMO продолжит поддерживать эти инициативы в соответствии с приоритетами бизнеса. Также он сообщил о 5-процентном росте товарооборота между двумя странами за первые пять месяцев 2025 года - до 58,4 млн долларов США.