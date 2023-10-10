AZPROMO: Азербайджан рассматривает Японию как целевой экспортный рынок

Азербайджан рассматривает Японию как целевой экспортный рынок.
Как сообщает Report, об этом сообщил советник исполнительного директора Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджылы на прошедшем в Баку азербайджано-японском бизнес-форуме по туризму и экономике.
"Япония входит в число целевых экспортных рынков для Азербайджана. В прошлом году мы провели ряд встреч в Японии. В 2024 году планируем вместе с азербайджанскими компаниями принять участие в выставке Foodex Japan в Японии", - сказал он.
Т.Гаджылы добавил, что AZPROMO заинтересовано в привлечении инвесторов из Японии.