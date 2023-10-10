AZPROMO: Азербайджан рассматривает Японию как целевой экспортный рынок

Азербайджан рассматривает Японию как целевой экспортный рынок.

Азербайджан рассматривает Японию как целевой экспортный рынок.

Как сообщает Report, об этом сообщил советник исполнительного директора Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджылы на прошедшем в Баку азербайджано-японском бизнес-форуме по туризму и экономике.

"Япония входит в число целевых экспортных рынков для Азербайджана. В прошлом году мы провели ряд встреч в Японии. В 2024 году планируем вместе с азербайджанскими компаниями принять участие в выставке Foodex Japan в Японии", - сказал он.

Т.Гаджылы добавил, что AZPROMO заинтересовано в привлечении инвесторов из Японии.