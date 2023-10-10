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AZPROMO: Азербайджан рассматривает Японию как целевой экспортный рынок

AZPROMO: Азербайджан рассматривает Японию как целевой экспортный рынок Азербайджан рассматривает Японию как целевой экспортный рынок.
Бизнес
10 октября 2023 г. 14:19
AZPROMO: Азербайджан рассматривает Японию как целевой экспортный рынок

Азербайджан рассматривает Японию как целевой экспортный рынок.

Как сообщает Report, об этом сообщил советник исполнительного директора Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджылы на прошедшем в Баку азербайджано-японском бизнес-форуме по туризму и экономике.

"Япония входит в число целевых экспортных рынков для Азербайджана. В прошлом году мы провели ряд встреч в Японии. В 2024 году планируем вместе с азербайджанскими компаниями принять участие в выставке Foodex Japan в Японии", - сказал он.

Т.Гаджылы добавил, что AZPROMO заинтересовано в привлечении инвесторов из Японии.

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Версия на азербайджанском языке AZPROMO: "Yaponiya hədəf ixrac bazarı kimi seçilib"

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