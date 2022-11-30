AZPROMO: 60% ненефтяного экспорта Азербайджана приходится на промпродукцию

Около 60% экспортируемой из Азербайджана ненефтяной продукции приходится на промышленную продукцию.

Около 60% экспортируемой из Азербайджана ненефтяной продукции приходится на промышленную продукцию.

Как сообщает Report, об этом заместитель главы Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Зохраб Гадиров сказал на торгово-экспортном форуме (TEF-2022) в Баку.

"В частности, химическая промышленность вносит большой вклад в ненефтяной экспорт. Хотя аграрный сектор играет важную роль в экспорте, сельскохозяйственная продукция из Азербайджана в основном импортируется в виде сырья, спрос на переработанную сельхозпродукцию мал", - отметил он.

По его словам, рост экспорта должен быть системным и для этого должна быть создана необходимая инфраструктура.

"AZPROMO разработала национальную экспортную стратегию. В документе отражены план мероприятий и ожидаемые результаты, цель добиться которые стоит перед организацией", - добавил З.Гадиров.

Напомним, что в январе-октябре этого года объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил 2 миллиарда 386 миллионов долларов США, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в октябре этого года ненефтяной экспорт вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 269,15 млн долларов США.

В прошлом году объем ненефтяного экспорта Азербайджана вырос на 47,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 миллиарда 713,4 миллиона долларов США.