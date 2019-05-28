Индонезия из крупнейшего экспортера шоколада превращается в импортера

Индонезия, которая когда-то была крупнейшим экспортером шоколада на Азиатском континенте, сегодня уже не может покрыть даже внутренний спрос.



Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в прошлом году страна импортировала примерно 240 тыс тонн какао-бобов. Причем не исключается, что в этом году в страну ввезут еще больше сырья для шоколада, заявил председатель ассоциации какао-индустрии Индонезии.

Отметим, что за последнее десятилетие сборы какао-бобов в стране сократились почти в два раза. Местные фермеры жалуются на различные болезни, из-за которых падает урожайность. В результате Индонезия из нетто-экспортера шоколадной продукции превращается в импортера. Причем объем ввозимой продукции за последние пять лет увеличился более чем в два раза. Теперь власти Республики Индонезия намерены увеличить производство какао-бобов до 600 тыс тонн. Однако это пока только перспектива на ближайшие пять лет.

Министерство сельского хозяйства уже начало финансировать специальную программу по увеличению урожайности какао. По подсчетам экспертов ведомства 600 тыс тонн какао-бобов в год должно хватить, чтобы удовлетворить спрос как в стране, так и за рубежом.

Добавим, что к 2020 году Азия может стать крупнейшим рынком по продаже какао-порошка.