АЖД оспорило решение Госслужбы в суде

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обратились в суд для дачи правовой оценки решению Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком о наложении финансовой санкции на АДЖ.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обратилось в суд для дачи правовой оценки решению Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком о наложении финансовой санкции на АДЖ.

Об этом Report сообщили в Акционерном обществе.

В ведомстве не согласны с признанием Госслужбой нарушением действий АЖД на основании жалобы ООО Alliance Logistics и ООО Caspian Rail.

АЖД утверждает, что этим компаниям было отказано в оказании услуг ввиду их долга перед Акционерным обществом.

"Решение Госслужбы было оспорено АЖД и признано незаконным в судебных инстанциях. Позиция суда говорит о том, что деятельность Акционерного общества не приводит к каким-либо нарушениям или ограничению конкуренции", - заявили в АЖД.

Напомним, что 24 июня этого года Госслужба на основании нарушения требований закона "Об антимонопольной деятельности" наложила на АЖД финансовую санкцию в размере 246 241 манат, и предписала ряд обязательных к исполнению указаний с целью устранения случаев отраслевой монополии на конкретном рынке.