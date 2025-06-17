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Azexport вновь выдал сертификаты свободной продажи для экспорта в Болгарию

Azexport вновь выдал сертификаты свободной продажи для экспорта в Болгарию Портал Azexport, действующий при Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, вновь оформил сертификаты свободной продажи для экспорта азербайджанских алкогольных напитков в Болгарию.
Бизнес
17 июня 2025 г. 16:52
Azexport вновь выдал сертификаты свободной продажи для экспорта в Болгарию

Портал Azexport, действующий при Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, вновь оформил сертификаты свободной продажи для экспорта азербайджанских алкогольных напитков в Болгарию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на центр.

Как отметил руководитель портала Айхан Гадашов, эти сертификаты подтверждают соответствие продукции техническим и санитарным требованиям стран ЕС и способствуют укреплению позиций азербайджанских товаров на зарубежных рынках. Он подчеркнул, что документ также является показателем качества бренда Made in Azerbaijan.

С 2018 года более 760 наименований продукции получили такие сертификаты, что упростило выход азербайджанских товаров на рынки свыше 100 стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Предприниматели могут подать заявку на сертификат через портал www.azexport.az.

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Версия на азербайджанском языке “Azexport” yenidən Bolqarıstana ixrac üçün sərbəst satış sertifikatı təqdim edib

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