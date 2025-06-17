Azexport вновь выдал сертификаты свободной продажи для экспорта в Болгарию

Портал Azexport, действующий при Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, вновь оформил сертификаты свободной продажи для экспорта азербайджанских алкогольных напитков в Болгарию.

Портал Azexport, действующий при Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, вновь оформил сертификаты свободной продажи для экспорта азербайджанских алкогольных напитков в Болгарию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на центр.

Как отметил руководитель портала Айхан Гадашов, эти сертификаты подтверждают соответствие продукции техническим и санитарным требованиям стран ЕС и способствуют укреплению позиций азербайджанских товаров на зарубежных рынках. Он подчеркнул, что документ также является показателем качества бренда Made in Azerbaijan.