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Azexport представлен в Узбекистане

Azexport представлен в Узбекистане 11:22
Бизнес
6 ноября 2024 г. 11:55
Azexport представлен в Узбекистане

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, представлен в Узбекистане.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, руководитель портала Айхан Гадашов встретился с заместителем министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Сарварханом Бузрукхановым.

На встрече были обсуждены перспективы долгосрочного социально-экономического сотрудничества и вопрос формирования межгосударственного научно-экспертного совета.

А.Гадашов также встретился с представителями Торгово-промышленной палаты Узбекистана и выступил с презентацией созданного порталом первого виртуального выставочного и конференц-зала Азербайджана и региона в целом: "На встрече также были обсуждены включение в электронный выставочный зал портала продукции узбекских производителей и организация электронного стенда".

По итогам встреч достигнута договоренность о создании совместных предприятий и расширении сотрудничества между двумя учреждениями.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azexport” Özbəkistanda təqdim edilib

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