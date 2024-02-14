Azexport представил сертификаты свободной продажи для экспорта БАДов в Грузию

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, представил очередные сертификаты свободной продажи (Certificate of Free Sale).

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, представил очередные сертификаты свободной продажи (Certificate of Free Sale).

Об этом Report сообщили в центре.

Сертификаты предназначены для экспорта в Грузию производимых в Азербайджане биологически активных пищевых добавок. Данная продукция выпускается в виде капсул или жидкости, предназначена для взрослых и детей.

В соответствии с указом президента страны от 12 сентября 2017 года сертификаты свободной продажи выдаются порталом Azexport. Документ подтверждает, что экспортируемые товары находятся в свободном обращении в Азербайджане, сертифицированы соответствующими государственными структурами и соответствуют стандартам.

Всего с апреля 2018 года по февраль 2024 года сертификаты свободной продажи выданы на 694 наименования товара. Данные сертификаты облегчили экспорт продукции, выпускаемой под брендом Made in Azerbaijan в более чем 100 стран Северной и Южной Америк, Азии, Океании, Европы и Персидского залива.