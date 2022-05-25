Azexport представил очередные сертификаты свободной продажи

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, представил очередные сертификаты свободной продажи.

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, представил очередные сертификаты свободной продажи.

Как сообщает Report со ссылкой на центр, сертификаты предназначены для экспорта в Ирак 5 наименований фруктовых соков и безалкогольных напитков.

Сертификаты свободной продажи упростили выход азербайджанской продукции на рынки таких стран как Катар, Саудовская Аравия, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Доминиканская Республика, Океания и арабские страны, а также страны Южной Америки, Африканского континента, Западной Европы и Юго-Восточной Азии.