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Azexport открыл первое в Азербайджане и регионе виртуальное конференц-пространство  

Azexport открыл первое в Азербайджане и регионе виртуальное конференц-пространство   10:01
Бизнес
29 декабря 2023 г. 11:14
Azexport открыл первое в Азербайджане и регионе виртуальное конференц-пространство  

Портал Azexport запустил в Азербайджане и регионе первое виртуальное выставочное и конференц-пространство.

Об этом Report сообщает со ссылкой на оператора портала - Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

В пилотном режиме в виртуальном выставочном зале подготовлены стенды для 10 компаний и представителей СМИ. С помощью стендов можно ознакомиться с 3D моделями продукции и совершать торговые операции в режиме онлайн.

Кроме того, представителю каждого стенда была предоставлена ​​возможность участвовать в дискуссиях с посетителями выставки в аудио- и видеоформате.

Помимо организации выставок, в виртуальном пространстве есть возможность презентовать новые бренды, организовывать виртуальные встречи, проводить тренинги и семинары. С этой целью сдан в эксплуатацию цифровой конференц-зал на 500 человек. Виртуальное пространство обеспечивает доставку продукции под брендом Made in Azerbaijan широкой аудитории в любой точке мира.

На презентации цифрового пространства, разработанного при поддержке платформы MTradeVerse, виртуальные посетители ознакомились с возможностями, созданными в выставочном и конференц-залах. На следующем этапе планируется расширение выставочной площади и добавление новых компаний и продуктов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın və regionun ilk virtual sərgi və konfrans məkanı istifadəyə verilib

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