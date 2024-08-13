Azexport намерен расширить экспорт азербайджанской продукции в США

Интернет-портал Аzexport.az, являющийся оператором Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), намерен способствовать росту экспорта азербайджанской продукции в Соединенные Штаты.

Интернет-портал Azexport.az, являющийся оператором Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), намерен способствовать росту экспорта азербайджанской продукции в Соединенные Штаты.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, с этой целью были организованы встречи представителей американских компаний и местных производителей.

В настоящее время при поддержке портала Azexport из Азербайджана в США экспортируется аграрная продукция и различные кондитерские изделия.

На прошлой неделе по приглашению Azexport представители ряда американских компаний-импортеров посетили более 15 производственных и перерабатывающих предприятий в Азербайджане. Основное внимание импортеры уделяли компаниям, занимающимся производством кондитерских изделий (торты, эклеры, вафли и печенье), минеральной воды, безалкогольных напитков, фруктовых соков, готовых продуктов, консервированных и замороженных фруктов и овощей, специй и сухофруктов.