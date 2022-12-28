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Azexport начал сотрудничать с американской компанией

Azexport начал сотрудничать с американской компанией Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа эконмических реформ и коммуникаций, начал сотрудничать с компанией Euphoria INC, расположенной в Нью-Йорке (США).
Бизнес
28 декабря 2022 г. 12:24
Azexport начал сотрудничать с американской компанией

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа эконмических реформ и коммуникаций, начал сотрудничать с компанией Euphoria INC, расположенной в Нью-Йорке (США).

Как сообщает Report со ссылкой на центр, соответствующая договоренность была достигнута на встрече руководителя портала Айхан Гедешова с президентом Euphoria INC Лерой Итц в рамках его визита в США.

Во время встречи, Айхан Гедешов рассказал о возможностях и достижениях Azexport, онлайн продемонстрировал зарегистрированную на портале азербайджанскую продукцию, ознакомился с продуктовым хранилищем компании.

"Сегодняшняя встреча была плодотворной для обеих сторон. По итогам ее достигнута договоренность о начале работ в рамках сотрудничества по экспорту в США на первом этапе чая, кондитерских изделий, безалкогольных напитков, фруктовых соков, консервированных продуктов и косметических средств", - сообщил А.Гедешов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azexport" ABŞ şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb

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