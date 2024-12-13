Azexport и Tradexter Global будут сотрудничать в выходе азербайджанских товаров на рынок Турции

14:53

Azexport и Tradexter Global (Турция) подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации, который является оператором портала Azexport.

Документ подписан в рамках визита главы Azexport Айхана Гадашова в Стамбул (Турция).

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в продвижении товаров, произведенных в Азербайджане, на турецкий рынок.

Предприниматели, которые хотят быть представленными на торговых платформах электронной коммерции и в сетях магазинов на турецком рынке, могут обратиться в Azexport.