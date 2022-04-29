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"Azersun": Сложностей с обеспечением маслом и другими продуктами в стране не возникнет

"Azersun": Сложностей с обеспечением маслом и другими продуктами в стране не возникнет Хотя в результате пожара в "Промышленном парке Азерсун" складам, принадлежащим ООО "Sun Food", нанесен серьезный материальный ущерб, пострадавших среди сотрудников нет.
Бизнес
29 апреля 2022 г. 18:31
Azersun: Сложностей с обеспечением маслом и другими продуктами в стране не возникнет

Хотя в результате пожара в "Промышленном парке Азерсун" складам, принадлежащим ООО "Sun Food", нанесен серьезный материальный ущерб, пострадавших среди сотрудников нет.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице Azersun Holding в Facebook.

"Поскольку производственные предприятия расположены в отдалении от места пожара, они работают на полную мощность. На складах ООО "Sun Food" в Хырдалане и других районах имеются достаточные запасы продукции. Никаких сложностей с обеспечением маслом и другими продуктами питания в стране не возникнет. Мы благодарим всем, кто выразил нам свою поддержку.

В настоящее время соответствующие государственные органы проводят расследование, общественность будет проинформирована о результатах", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “Azərsun": "Ölkədə yağ və digər qida məhsullarının təminatı ilə bağlı hər hansı çətinlik yaranmayacaq"

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