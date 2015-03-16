​"Azеrsun Holding": Пока цены на продукцию компании остаются неизменными

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Несколько дней назад председатель Наблюдательного совета занимающейся в Азербайджане производством продовольствия группы компаний "Azеrsun Holding" Абдулбари Гоозал заявил о возможном подорожании производимой холдингом продукции.

Комментируя распространившуюся информацию о подорожании с сегодняшнего дня чая производства "Azеrsun", заведующий департаментом холдинга по поддержке развитию бизнеса и связям с общественностью Афиг Сафаров сказал Report, что А.Гоозал имел в виду поэтапное подорожание и не назвал конкретной даты и суммы. "Информация о подорожании чая "Azersun" с сегодняшнего дня не соответствует действительности. Мы пока продаем резервную продукцию, и поэтому необходимости в повышении цен нет. Конкретная дата подорожания и цена пока не установлены", - заявил заведующий департаментом.