"Азерсун Холдинг": В стране достаточно сырья для производства сахарного песка

ООО "Азерсун Холдинг" прокомментировало сообщения СМИ о дефиците сахарного песка в стране.

ООО "Азерсун Холдинг" прокомментировало сообщения СМИ о дефиците сахарного песка в стране.

Как сообщает Report, в компании заявили, что крупнейшее предприятие по производству сахара в регионе - Имишлинский сахарный завод (ООО "Азербайджанское сахарное производственное объединение") продолжает работать на полную мощность.

"Имеются достаточные запасы сырья, производственный процесс идет по плану. Торговые точки обеспечены необходимыми объемами сахара с учетом спроса. Мы заявляем, что слухи беспочвенны и призываем всех представителей СМИ не создавать ажиотаж в столь непростое время", - заявили в холдинге.