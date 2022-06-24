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Azersun Holding прокомментировал повышение цен на свою продукцию

Azersun Holding прокомментировал повышение цен на свою продукцию Несмотря на нынешнюю ситуацию в мире, Azersun Holding в состоянии поставлять сырье для производства сахара, масла.
Бизнес
24 июня 2022 г. 14:30
Azersun Holding прокомментировал повышение цен на свою продукцию

Несмотря на нынешнюю ситуацию в мире, Azersun Holding в состоянии поставлять сырье для производства сахара, масла.

Об этом Report сообщил генеральный директор Azersun Holding Саваш Узан во время бизнес-форума Азербайджан-Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) в Баку.

С.Узан отметил, что ожидания компании связаны с событиями в мире: "Как известно, война между Россией и Украиной нанесла еще больший удар по и без того высоким ценам в мире. Рост цен на нефть в мире, проблемы с логистикой, подорожание сырья напрямую повлияли на цены на продукты питания. Дополнительной проблемой, в частности, стали запреты, наложенные странами мира с началом войны на экспорт. Но, к счастью, несмотря на сложившуюся в мире ситуацию, Azersun Holding способен поставлять сырье для производства своей продукции".

По словам С.Узана, тонна сахара, продаваемого сегодня в Азербайджане, на 300 долларов дешевле, чем в России: "Несколько дней назад я был в Узбекистане. Там я тоже поинтересовался и узнал, что сахар в два раза дороже, чем в Азербайджане. А в Казахстане и Киргизии сахар на 60-70% дороже, чем у нас. Одним словом, в Азербайджане этот товар более доступен по цене и потребители могут с легкостью найти его. Даже при росте цен у нас самая лучшая ситуация в регионе. После поручения президента страны в результате наших совместных усилий с правительством мы продаем нашим потребителям товары "Азерсун" по минимальным ценам".

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Версия на азербайджанском языке “Azərsun" ərzaq məhsullarının qiymət artımına münasibət bildirib

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