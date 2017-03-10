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    Azersun Holding отметил желательность снижения налогового бремени

    Саваш Узан: Хотелось бы иметь представление о законах за несколько месяцев до их принятия

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Налоговое бремя бизнесменов в Азербайджане в настоящее время суммарно достигает 39%.

    Как сообщает Report, об этом сказал на налоговой конференции "Вместе к прозрачности" генеральный исполнительный директор Azersun Holding Саваш Узан: "Министерству налогов и министерству труда и социальной защиты населения по возможности стоило бы несколько снизить это бремя. Тем самым, они окажут поддержку прозрачности".

    Представитель холдинга также попросил отсрочки для предпринимателей на несколько месяцев для исполнения новых решений: "Новые законы очень обширные. Поэтому хотелось бы иметь представление о них за несколько месяцев до принятия".

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