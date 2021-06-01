"Азерпочт" и Azexport подписали электронный меморандум о взаимопонимании

Между ООО "Азерпочт", принадлежащим Министерству транспорта, связи и высоких технологий, и порталом Azexport, оператором которого является Центр анализа и экономических реформ и коммуникаций, подписан меморандум о взаимопонимании.

Между ООО "Азерпочт", принадлежащим Министерству транспорта, связи и высоких технологий, и порталом Azexport, оператором которого является Центр анализа и экономических реформ и коммуникаций, подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась с использованием сертификата "Электронная подпись" Информационно-вычислительного центра при министерстве и стала первым подобным примером среди госструктур.

Перед церемонией стороны обсудили проделанную работу и перспективы совместной деятельности.

Глава Azexport Айхан Гадашов отметил, что вызовы, вызванные пандемией короновируса, привели к еще большему углублению цифровизации, чему примером является подписание данного меморандума: "Наша основная цель в подписании меморандума заключается в увеличении торгового оборота. Мы хотим организовать совместные тренинги".

Директор департамента развития бизнеса и маркетинга "Азерпочт" Анар Меджидов и начальник отдела маркетинга и продаж ИВЦ Джейхун Мамедов выступили с предложениями по расширению существующих направлений сотрудничества.

Затем между сторонами был подписан электронный меморандум о взаимопонимании с целью увеличения экспорта ненефтяной продукции в сегментах B2B, B2C и C2C в Азербайджане, стимулирования безналичных платежей и электронной торговли между индивидуальными предпринимателями и стартапами. Документ подписали заместитель генерального директора "Азерпочт" Хайям Ализаде и А.Гадашов.