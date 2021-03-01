"Азерлотерея" под управлением турецкой компании

Вопрос организации розыгрышей станет возможным после того, как вступит в силу договор о передаче ОАО "Азерлотерея" под управление YMT Sans B.V.

Передача ОАО "Азерлотерея" в управление турецкой компании Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. не означает прекращение лотерейных розыгрышей.

Об этом Report сообщил председатель правления ОАО "Азерлотерея" Максуд Тагиев.

По его словам, вопрос организации розыгрышей станет возможным после того, как вступит в силу договор о передаче ОАО "Азерлотерея" под управление YMT Sans B.V. – дочерней компании Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş, для чего он должен быть утвержден Кабинетом министров.

М.Тагиев напомнил, что согласно распоряжению главы государства, после утверждения контракта в течение 5 месяцев будут выполнены работы по приему-сдаче: "Мы постараемся выполнить эту работу в короткие сроки”.

Demirören Holding объединяет компании в сферах энергетики, недвижимости, строительства, образования, медиа, рекламы, туризма, цифровых технологий. Группа компаний также организует ведущие лотерейные розыгрыши Турции.

"Азерлотерея" была создана в 2002 году. Активы компании на 1 января 2020 года составили 16,6 млн манатов, что на 38% больше, чем годом ранее. За отчетный период уставный капитал увеличился в 10 раз - до 200 тыс. манатов.