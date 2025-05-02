"Азерхалча": Современные азербайджанские ковры раскупаются с первой презентации

"Азерхалча": Современные азербайджанские ковры раскупаются с первой презентации

Компания Азерхалча" совместно с современными художниками и дизайнерами создает новые коллекции, которые раскупаются с первой презентации.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления "Азерхалча" Эмин Мамедов на мероприятии в рамках Международного фестиваля ковра в Баку.

"Мы уверены, что в будущем эти ковры будут продаваться в музеях и на выставках как старинные ковры XXI века", - сказал он.

Отметим, что 2-4 мая в Ичеришехер (Баку) проходит Международный фестиваль ковра. 3-4 мая фестиваль продолжится на исторических улицах Ичеришехер, в старинных караван-сараях и на площадях. Представители разных стран представят свои традиции ковроткачества, будут открыты национальные павильоны стран-участниц.