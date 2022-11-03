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"Азерхалча" откроет в Соединенных Штатах пункты продаж

"Азерхалча" откроет в Соединенных Штатах пункты продаж Ведутся переговоры об открытии пунктов продаж ОАО "Азерхалча" в Соединенных Штатах Америки (США).
Бизнес
3 ноября 2022 г. 18:15
Азерхалча откроет в Соединенных Штатах пункты продаж

Ведутся переговоры об открытии пунктов продаж ОАО "Азерхалча" в Соединенных Штатах Америки (США).

Об этом Report сообщил председатель "Азерхалча" Эмин Мамедов.

Э.Мамедов подчеркнул, что азербайджанские ковры продаются в России, Брунее, Дубае, и число этих стран постоянно увеличивается. Скоро начнутся продажи в Соединенных Штатах Америки.

По его словам, продажи будут осуществляться и онлайн: "С этой точки зрения наши продажи в разы увеличились".

Председатель "Азерхалча" сообщил, что по этому случаю подготовлена ​​дорожная карта и дальнейшая деятельность будет осуществляться согласно этой карте.

"Азербайджанские ковры - это наше культурное наследие. Мы вступили на новый путь развития и в кратчайшие сроки можем все изменить", - сказал Э.Мамедов.

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Версия на английском языке Azerkhalcha to open sales points in United States
Версия на азербайджанском языке "Azərxalça" ABŞ-da satış nöqtələri açacaq

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