"Азерхалча" откроет в Соединенных Штатах пункты продаж

Ведутся переговоры об открытии пунктов продаж ОАО "Азерхалча" в Соединенных Штатах Америки (США).

Ведутся переговоры об открытии пунктов продаж ОАО "Азерхалча" в Соединенных Штатах Америки (США).

Об этом Report сообщил председатель "Азерхалча" Эмин Мамедов.

Э.Мамедов подчеркнул, что азербайджанские ковры продаются в России, Брунее, Дубае, и число этих стран постоянно увеличивается. Скоро начнутся продажи в Соединенных Штатах Америки.

По его словам, продажи будут осуществляться и онлайн: "С этой точки зрения наши продажи в разы увеличились".

Председатель "Азерхалча" сообщил, что по этому случаю подготовлена ​​дорожная карта и дальнейшая деятельность будет осуществляться согласно этой карте.

"Азербайджанские ковры - это наше культурное наследие. Мы вступили на новый путь развития и в кратчайшие сроки можем все изменить", - сказал Э.Мамедов.