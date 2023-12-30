AzerGold в очередной раз удостоен национальной премии в области КСО

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" в очередной раз удостоено национальной премии в области корпоративной социальной ответственности (КСО).

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) "AzerGold" в очередной раз удостоено национальной премии в области корпоративной социальной ответственности (КСО).

Премия присуждена AzerGold за проект "Поддержка индивидуального развития лиц с расстройствами аутистического спектра", реализация которого началась в 2022 году в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева и Общественным Объединением "Birgə və Sağlam". Акционерное общество объявили победителем конкурса в номинации "Хорошее здоровье и благополучие", являющейся одной из целей устойчивого развития ООН.

Отметим, что в рамках данного проекта в 2023 году в Гяндже был открыт Региональный центр аутизма. На сегодняшний день 75 детям с аутизмом, проживающим в Гяндже, Дашкесанском, Гейгельском, Геранбойском, Шамкирском и Товузском районах, полностью на бесплатной основе были оказаны реабилитационные услуги в соответствии с международными стандартами, а 150 человек с аутизмом прошли предварительную диагностическую оценку.

В общей сложности на конкурс было представлено 60 проектов от 35 компаний и организаций, действующих в Азербайджане. Конкурсная комиссия, в которую входят представители министерств экономики, труда и социальной защиты населения, науки и образования, экологии и природных ресурсов, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и других структур, удостоила семь проектов "Национальной премии КСО-2022".

Напомним, что ЗАО "AzerGold" впервые было удостоено национальной премии в области КСО в 2019 году. Будучи первой государственной компанией, удостоенной этой награды, AzerGold был награжден в 2019 году за тренинговый проект "Адаптация индивидуальных аграрных хозяйств к изменениям климата", реализованный совместно с Общественным Объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева. Проект был объявлен победителем конкурса "Национальная премия КСО-2019" в номинации "Борьба с изменением климата", которая является одной из целей устойчивого развития ООН.

ЗАО "AzerGold", которое своей активной деятельностью в горнодобывающей отрасли способствует экономическому развитию нашей страны, также постоянно держит в центре внимания цели устойчивого развития в зонах ответственности. Акционерное общество, реализуя в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе многочисленные проекты в таких направлениях, как охрана окружающей среды, образование, здравоохранение и др., вносит свой вклад в проводимую государством политику по повышению благосостояния граждан.