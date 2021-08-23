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AzerGold прокомментировала слухи о загрязнениях в Дашкесане

AzerGold прокомментировала слухи о загрязнениях в Дашкесане В последнее время в социальных сетях распространяется информация о том, что село Хошбулаг и другие территории Дашкесанского района загрязняются бытовыми отходами
Бизнес
23 августа 2021 г. 22:08
AzerGold прокомментировала слухи о загрязнениях в Дашкесане

В последнее время в социальных сетях распространяется информация о том, что село Хошбулаг и другие территории Дашкесанского района загрязняются бытовыми отходами. К сожалению, в этом контексте безосновательно упоминается и компания AzerGold, которая вносит важный вклад в социально-экономическое развитие района.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь компании Ариз Тарвердиев.

По его словам, когда «Дашкесан Демир Филиз», дочернее предприятие AzerGold, получило от «Дашкесан Филизсафлашдырма» Дашкесанский железорудный участок, то выяснилось, что данная территория использовалась в качестве незаконного мусорного полигона.

«Вышеуказанная территория была очищена, благоустроена и приведена в готовность в соответствии со своим назначением», - добавил А.Тарвердиев.

Как отметил представитель компании, за последние шесть месяцев компания «Дашкесан Демир Филиз» организовала девять субботников на этой и других территориях, на территории в 3 га был проложен асфальт, а на территории в 2 га – проведены очистительные и восстановительно-строительные работы. Кроме этого, в рамках мер по защите окружающей среды на этой территории было посажено 100 деревьев и почти 2000 декоративных цветов и кустов.

Пресс-секретарь также добавил, что 18 сентября в рамках Международного дня чистоты в прибрежных зонах планируется провести акцию по очистке участка вокруг водохранилища близ села Загалы Дашкесанского района.

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Версия на азербайджанском языке "AzerGold" açıqlama yayıb

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