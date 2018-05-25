AzerGold объявил программу стипендии для научных исследователей по случаю 100-летия создания АДР

Баку. 25 мая. REPORT.AZ / Комитет корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold объявил программу стипендии в честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, цель программы, которая охватит исследователей, изучающих различные этапы становления и развития АДР, заключается в поддержке изучения истории АДР и республиканских традиций.

Согласно условиям программы, в течении 4-х месяцев участники должны предоставить Комитету социальной ответственности исследование, ссылающееся на оригинальные источники и не опубликованное ранее ни в каких печатных органах. Отметим, что отбор участников и оценка научных работ будет осуществляться со стороны жюри, состоящего из авторитетных представителей академической сферы историографии.

Основной целью создания программы наряду с поддержкой и пропагандой национальных республиканских традиций, является также внесение вклада в профессиональное развитие молодых исследователей, специализирующихся в изучении истории страны.